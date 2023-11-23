Морев Виктор Иванович
Место рожденияс. Сутка, Мологского уезда
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Морев (Ситин) Иван Андреев
Мать: Ульяна Никифорова
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Морева) Мария Викторовна
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Работа или профессия
Между 1878 и 1880
дьякон | ЯЕВ 1880 г. №20
Рождение ребёнка
04.05.1880
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Работа или профессия
30.11.1881
рукоположен во священника к церкви с. Поздеево Любимского уезда | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Работа или профессия
Между 1882 и 1907
священник села Мечеходова | Ярославские Губернские Ведомости. 1906 г. № 91.В списке лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную Думу, в городском избирательном собрании по г. Любиму. Море... Показать все
Награда
04.12.1883
за отлично-усердную службу в сане священника и по должности законоучителя народных школ награжден набедренником законоучителя народных школ награжден набедренником за отлично-усердную службу в сане св... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1885
Дочь: (Морева) Александра Викторовна
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1886
Дочь: (Морева) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Награда
16.05.1892
награжден черно-бархатной скуфьей
Награда
24.03.1903
за 21-летнюю отлично-усердную службу в сане священника награжден фиолетовой скуфьей за 21-летнюю отлично-усердную службу в сане священника награжден фиолетовой скуфьей за 21-летнюю отлично-усердную сл... Показать все
Смерть
До 1909
ЯГВ, 1909, № 15, стр. 3"Судебный пристав Ярославского окружного суда, по любимскому уезду, В.И. Морев, жительствующий в г. Любиме, за рекою Учею на углу Вологодской и Любимской улиц , в доме Е.И. Море... Показать все