Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Восторгов Василий Павлович
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Дочь: (Восторгова) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Дочь: (Восторгова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Сын: Восторгов Сергий Павлович
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Сын: Восторгов Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Сын: Восторгов Петр
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Сын: Восторгов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Дочь: (Восторгова) Катерина Павловна
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Дочь: Липицкая (Восторгова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич
Дочь: (Восторгова) Калерия Павловна
Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич