Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Рождение ребёнка
07.04.1901

Сын: Восторгов Василий Павлович

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: (Восторгова) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, находящейся в Общественной лечебнице 1902-1904 гг.(только рождение и крещение).стр.14426/29.05.1903 ОльгаС. Яковлевской слободы Ярославского уез... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: (Восторгова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг.Листы 181об.-182.№ 24. 19/27 июня 1905 г. Мария.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елизавета ... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Восторгов Сергий Павлович

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 242об.-243.№ 28. 3/11 сентября 1906 г. Сергий.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елиза... Показать все
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Восторгов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Восторгов Петр

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Восторгов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Восторгова) Катерина Павловна

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Липицкая (Восторгова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.1923

Дочь: (Восторгова) Калерия Павловна

Отец ребёнка: Восторгов Павел Васильевич

Смерть
1939

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