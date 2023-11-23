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(Восторгова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1905

Отец: Восторгов Павел Васильевич

Мать: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг.Листы 181об.-182.№ 24. 19/27 июня 1905 г. Мария.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елизавета ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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