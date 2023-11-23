(Восторгова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
19.06.1905
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг.Листы 181об.-182.№ 24. 19/27 июня 1905 г. Мария.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елизавета ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно