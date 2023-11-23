Восторгов Павел Васильевич
Место рожденияс. Воржа, Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения30.05.1875
Дата смерти11.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
30.05.1875
с. Воржа, Ростовский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
1897
с.Угодичи Ростовского уезда
определен учителем в с.Угодичи Ростовского уезда | ЯДС Павел Восторгов окончил в 1897 г. по 2 разряду и был определен учителем в с.Угодичи Ростовского уезда.
Образование
1897
Ярославская Духовная Семинария
Работа или профессия
С 01.?.1899 по 04.?.1907
село Яковлевская слобода Ярославского уезда
Священник церкви Благевещенья села Яковлевская слобода Ярославского уезда | С 1899 г. - священник в церкви Благовещения Яковлевской слободы. ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, на... Показать все
Работа или профессия
С 19.?.1899 по 04.?.1907
с. Яковлевская Слобода, Ярославского уеда
состоял заведующим и законоучителем в церковно-приходской школе с. Яковлевская Слобода
Рождение ребёнка
07.04.1901
Сын: Восторгов Василий Павлович
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, находящейся в Общественной лечебнице 1902-1904 гг.(только рождение и крещение).стр.14426/29.05.1903 ОльгаС. Яковлевской слободы Ярославского уез... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг.Листы 181об.-182.№ 24. 19/27 июня 1905 г. Мария.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елизавета ... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Восторгов Сергий Павлович
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 242об.-243.№ 28. 3/11 сентября 1906 г. Сергий.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елиза... Показать все
Работа или профессия
С 04.?.1907 по 09.?.1910
гор. Ростов
дьякон в Ростовском Успенском Соборе Ярославской губернии
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Восторгов Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
с. Угодичи, Ярославская губерния, Российская империя
Работа или профессия
С 09.?.1910 по 21.?.1928
гор. Ростов
Священник в Ростовском Успенском Соборе Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1913
Сын: Восторгов Петр
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Восторгов Сергей Павлович
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
гор. Ростов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Катерина Павловна
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Липицкая Анна Павловна
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
10.06.1923
Дочь: Калерия Павловна
Мать ребёнка: Восторгова Елизавета Викторовна
гор. Ростов
Посвящение в духовный сан
17.?.1923
гор. Ростов
сан Протоиерея
Работа или профессия
21.?.1928
гор. Ростов
переведен к Ростовской градской Рождественской на Горицах церкви (за сокращением штатов в Соборе)
Работа или профессия
15.?.1930
гор. Ростов
переведен к Ростовской Спас-Графской церкви (за закрытием церкви)
Работа или профессия
10.?.1931
с. Гвоздево Ростовского уезда
переведен в село Гвоздево Ростовского уезда (за переводом церкви в обновленческую ориентацию)
Награда
30.?.1931
гор. Ростов
Палица
Работа или профессия
20.?.1932
с. Павельцево Коммунистического района Московской области
Принят в число служителей культа Московской области. Назначен в с. Павельцево
Работа или профессия
20.?.1933
с. Марфино, Московская обл.
переведен в с. Марфино
Награда
1933
Наперстный крест с украшениями к дню Святой Пасхи
Работа или профессия
19.?.?
гор. Невель
в распоряжении Главного Священника Северного фронта в гор. Невеле Витебской губернии. Военный священник в Сибирском Западном саперном батальоне.
Смерть
11.02.1938
Похороны
Неизвестно
с. Марфино, Московская обл.