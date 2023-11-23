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Восторгов Сергий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1906

Дата смерти

20.03.1907

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1906

Отец: Восторгов Павел Васильевич

Мать: Восторгова Елизавета Викторовна

ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 242об.-243.№ 28. 3/11 сентября 1906 г. Сергий.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елиза... Показать все
Смерть
20.03.1907
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 336об.-337.№ 8. 20/22 марта 1907 года.Местного священника Павла Васильева Восторгова сын Сергий, 7 мес.... Показать все
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