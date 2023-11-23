Восторгов Сергий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1906
Дата смерти20.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.09.1906
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 242об.-243.№ 28. 3/11 сентября 1906 г. Сергий.Местной церкви священник Павел Васильев Восторгов - Елиза... Показать все
Смерть
20.03.1907
ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 336об.-337.№ 8. 20/22 марта 1907 года.Местного священника Павла Васильева Восторгова сын Сергий, 7 мес.... Показать все