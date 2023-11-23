Восторгов Сергей Павлович
Место рождениягор. Ростов
Дата рождения25.09.1914
Дата смерти03.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна
Военная награда
06.08.1946
орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
09.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.10.1953
Сын: Восторгов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна
Смерть
03.04.1981
Похороны
После 03.04.1981