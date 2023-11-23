Восторгов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгов Сергей Павлович

Место рождения

гор. Ростов

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

03.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Восторгов Павел Васильевич

Мать: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Военная награда
06.08.1946
орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
09.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.10.1953

Сын: Восторгов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Смерть
03.04.1981
Похороны
После 03.04.1981

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