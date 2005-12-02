Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна
Место рожденияс.Саблинское СК
Дата рождения10.08.1920
Дата смерти02.12.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1920
Отец: Дахно Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1953
Сын: Восторгов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович
Смерть
02.12.2005
Похороны
Неизвестно