Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Место рождения

с.Саблинское СК

Дата рождения

10.08.1920

Дата смерти

02.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1920

Отец: Дахно Дмитрий

Мать: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восторгов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
09.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1953

Сын: Восторгов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Восторгов Сергей Павлович

Смерть
02.12.2005
Похороны
Неизвестно

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