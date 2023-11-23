Дахно Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дахно Михаил
Мать ребёнка: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1920
Дочь: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно