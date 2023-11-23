Дахно Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дахно Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дахно Михаил

Мать ребёнка: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1920

Дочь: Восторгова (Дахно) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно

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