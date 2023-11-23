Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панасенко Федор Игнатьевич
Мать: Панасенко Мария
Рождение ребёнка
10.08.1920
Дочь: Восторгова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Дахно Дмитрий
с.Саблинское СК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дахно Михаил
Отец ребёнка: Дахно Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дахно Дмитрий
Смерть
Неизвестно