Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панасенко Федор Игнатьевич

Мать: Панасенко Мария

Рождение ребёнка
10.08.1920

Дочь: Восторгова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Дахно Дмитрий

с.Саблинское СК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дахно Михаил

Отец ребёнка: Дахно Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дахно Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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