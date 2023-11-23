Липицкая (Восторгова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липицкий Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липицкий Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно