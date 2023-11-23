Липицкая (Восторгова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липицкая (Восторгова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Восторгов Павел Васильевич

Мать: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липицкий Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липицкий Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липицкий Виктор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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