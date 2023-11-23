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Восторгов Дмитрий Павлович

Место рождения

с. Угодичи, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1910

Дата смерти

14.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1910

Отец: Восторгов Павел Васильевич

Мать: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

Бракосочетание
17.05.1937

Жена: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Супруг(-а): Дмитрий Павлович Восторгов
Рождение ребёнка
21.02.1938

Дочь: Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1939

Сын: Восторгов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Военная награда
26.05.1945
медаль За оборону Кавказа
Рождение ребёнка
16.09.1948

Дочь: (Восторгова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна

Награда
09.02.1968
Ударник Коммунистического труда
Смерть
14.08.1974
Похороны
Неизвестно

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