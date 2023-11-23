Восторгов Дмитрий Павлович
Место рожденияс. Угодичи, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1910
Дата смерти14.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1910
Бракосочетание
17.05.1937
Супруг(-а): Дмитрий Павлович Восторгов
Рождение ребёнка
21.02.1938
Дочь: Прохорова (Восторгова) Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1939
Сын: Восторгов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна
Военная награда
26.05.1945
медаль За оборону Кавказа
Рождение ребёнка
16.09.1948
Дочь: (Восторгова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Восторгова (Зайцева) Мария Петровна
Награда
09.02.1968
Ударник Коммунистического труда
Смерть
14.08.1974
Похороны
Неизвестно