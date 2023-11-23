Восторгов Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти20.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
с 1881 года состоял законоучителем Воржского народного училища.
Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Из истории Спасо-Яковлевской церковно-приходской школы, открытой 07.03.1887 г В 1916—1917 учебном году преподавал Петр Васильевич Восторгов, сын диакона с. Воронино Ростовского уезда (33 лет)... Показать все
Образование
1866
курс ЯДС по 2-му разряду
Работа или профессия
Между 1870 и 1874
учитель в сельском Воржском училище | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофее... Показать все
Работа или профессия
06.11.1872
определен псаломщиком Покровской церкви с. Воржа
Рождение ребёнка
30.05.1875
Сын: Восторгов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Восторгова (Смирнова) Анна Платонова
Работа или профессия
После 19.12.1881
состоит законоучителем в Воржском народном училище
Рождение ребёнка
1883
Сын: Восторгов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Восторгова (Смирнова) Анна Платонова
Восторгов Петр Васильевич (1883 - ?) Родился в семье дьякона села Воржи Ростовского уезда Василия Восторгова. В 1905 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. Резолюцией е... Показать все
Посвящение в духовный сан
16.05.1885
рукоположен в диаконы
Награда
18.04.1892
медаль "За усердие"
Смерть
20.03.1893
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 4885Формулярные ведомости церквей сел Ростовского уезда за 1906гс. Воржа Священник Петр Алексеев Пятницкий , 66л. сын священника, вдов15 января 1894г перемещен 7на настояще... Показать все