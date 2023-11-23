Восторгов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Восторгов Петр Васильевич (1883 - ?) Родился в семье дьякона села Воржи Ростовского уезда Василия Восторгова. В 1905 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. Резолюцией е... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
?.05.1903
воспитанник Ярославской семинарии | ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, находящейся в Общественной лечебнице 1902-1904 гг.(только рождение и крещение).стр.14426/29.05.1903 ОльгаС... Показать все
Образование
1905
Ярославская Духовная Семинария | Из истории Спасо-Яковлевской церковно-приходской школы, открытой 07.03.1887 г.В 1916—1917 учебном году преподавал Петр Васильевич Восторгов, сын диакона с. Воронино Ро... Показать все
Работа или профессия
С 15.?.1905
агентом и учителем пения в Селищенской ЦПШ
Работа или профессия
22.06.1905
по резолюции епископа Евсевия 22 июля 1905 г. назначен на должность псаломщка к церкви Троицкое в Бору Ростовского уезда
Работа или профессия
1906
село Троицкое в Бору, Ростовского уезда
псаломщик | ГАЯО, Ф-230-11-443. МК церкви села Яковлевская слобода Ярославского уезда за 1902-1907 гг. Листы 242об.-243.№ 28. 3/11 сентября 1906 г. Сергий.Местной церкви священник Павел Васильев Восто... Показать все
Работа или профессия
1906
гор. Ростов
псаломщик при Григорьевской Кремлевской церкви
Работа или профессия
20.09.1906
переведен псаломщиком к кремлевским церквям Ростова, резолюцией епископа Евсевия (по прошению)
Работа или профессия
С 01.?.1909 по 01.?.1910
был регентом и учителем пения во 2м приходском женском училище Ростова
Работа или профессия
20.?.1910
назначен на должность учителя Ростовской Спасо-Яковлевской ЦПШ, постановлением Ярославского епархиального училищного совета
Награда
21.?.1913
предоставлено право ношения светлобронзовой медали на Георгиевской ленте в память 300-летия Дома Романовых.
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Восторгова Ольга Георгиевна
Образование
1914
гор. Петроград
был слушателем IУ курсов регентско-учительских в Петрограде в 1914 году | Журнал "Хоровое и регентское дело" 1915, № 12 - Восторгов Петр Васильевич был слушателем IУ курсов регентско-учительских в Пет... Показать все
Работа или профессия
12.?.1914
назначен (по прошению) псаломщиком к церкви Покрова Богородицы Ростова, резолюцией епископа Угличского Иосифа
Рождение ребёнка
1915
Сын: Восторгов Константин Петрович
Мать ребёнка: Восторгова Ольга Георгиевна
Работа или профессия
Между 1916 и 1917
преподаватель Спасо-Яковлевской церковно-приходской школы | Из истории Спасо-Яковлевской церковно-приходской школы, открытой 07.03.1887 г.В 1916—1917 учебном году преподавал Петр Васильевич Восторгов,... Показать все
Работа или профессия
1921
гор. Ростов
преподаватель Ростовской государственной музыкальной школы | ГАЯО, Ф.Р-178, оп.1, д.924, Протоколы комиссии по поверочным испытаниям Ростовской госуд.муз.школы 1 ст. и анкеты руководителей и учащихся.... Показать все
Арест
26.06.1934
гор. Москва
помещен на Лубянку №2
Лечение в госпитале
21.08.1934
гор. Москва
переплавлен в больницу Кащенко
Лечение в госпитале
12.03.1935
станция Столбовая Московской Курской ЖД
переведен МЗПБ Троицкое
Лечение в госпитале
1936
Смерть
Неизвестно