Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шурскольский Иоанн Андреев

Мать: Марья Варфоломеева

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: Восторгов Тимофей Алексеев

Супруг(-а): Тимофей Алексеевич Восторгов
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: (Восторгов) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев

РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе.(Лист 34)Запись о рождении жен.Анна.Рождение: 01 января 1843 г.Крещение... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Восторгов Димитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев

РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рождение: 15 сентября 1844... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Восторгов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Восторгова) Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Восторгов) Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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