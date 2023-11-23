Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1822
Отец: Шурскольский Иоанн Андреев
Мать: Марья Варфоломеева
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Бракосочетание
20.02.1842
Супруг(-а): Тимофей Алексеевич Восторгов
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: (Восторгов) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе.(Лист 34)Запись о рождении жен.Анна.Рождение: 01 января 1843 г.Крещение... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1844
Сын: Восторгов Димитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рождение: 15 сентября 1844... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Восторгов Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Восторгова) Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Восторгов) Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Восторгов Тимофей Алексеев
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно