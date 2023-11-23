Восторгова (Смирнова) Анна Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Смирнов Платон Тимофеев
Мать: Глафира Иванова
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1875
Сын: Восторгов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Восторгов Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Восторгов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Восторгов Василий Тимофеев
Восторгов Петр Васильевич (1883 - ?) Родился в семье дьякона села Воржи Ростовского уезда Василия Восторгова. В 1905 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. Резолюцией е... Показать все
Смерть
После 1906