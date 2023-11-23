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Восторгова (Смирнова) Анна Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Смирнов Платон Тимофеев

Мать: Глафира Иванова

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восторгов Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
30.05.1875

Сын: Восторгов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Восторгов Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Восторгов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Восторгов Василий Тимофеев

Восторгов Петр Васильевич (1883 - ?) Родился в семье дьякона села Воржи Ростовского уезда Василия Восторгова. В 1905 году окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. Резолюцией е... Показать все
Смерть
После 1906

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