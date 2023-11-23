Смирнов Платон Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Платон Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тимофей Федотов

Мать: Мария Алексеева

Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Работа или профессия
05.07.1843
с. Филиппова Гора, Ростовского уезда
переведен к церкви села Филипповой Горы | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Т... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Восторгова Анна Платонова

Мать ребёнка: Глафира Иванова

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Награда
1856
пожалован бронзовым на Владимирской ленте наперстным Крестом в память войны 1853-1856 гг
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Каменская Августа Платонова

Мать ребёнка: Глафира Иванова

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Василий Платонов

Мать ребёнка: Глафира Иванова

Награда
1867
награжден набедренником
Работа или профессия
09.07.1869
с. Воржа, Ростовского уезда
переведен к Покровской церкви | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смир... Показать все
Награда
1872
награжден черно-бархатной скуфьей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глафира Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
с. Любилок, Ростовского уезда
священник | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский ... Показать все
Образование
Неизвестно
гор. Ярославль
курс ЯДС по 2-му разряду | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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