Смирнов Платон Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Тимофей Федотов
Мать: Мария Алексеева
Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Работа или профессия
05.07.1843
с. Филиппова Гора, Ростовского уезда
переведен к церкви села Филипповой Горы | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Т... Показать все
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Восторгова Анна Платонова
Мать ребёнка: Глафира Иванова
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Награда
1856
пожалован бронзовым на Владимирской ленте наперстным Крестом в память войны 1853-1856 гг
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Каменская Августа Платонова
Мать ребёнка: Глафира Иванова
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Глафира Иванова
Награда
1867
награжден набедренником
Работа или профессия
09.07.1869
с. Воржа, Ростовского уезда
переведен к Покровской церкви | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смир... Показать все
Награда
1872
награжден черно-бархатной скуфьей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глафира Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
с. Любилок, Ростовского уезда
священник | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский ... Показать все
Образование
Неизвестно
гор. Ярославль
курс ЯДС по 2-му разряду | ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов... Показать все
Смерть
Неизвестно