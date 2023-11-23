Смирнов Василий Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Смирнов Платон Тимофеев
Мать: Глафира Иванова
Военная служба
1880
Ярославские Губернские Ведомости. 1880 г. № 37.По воинской повинности. В списке лиц, внесенных в призывные списки на 1880 год и подлежащих призыву к выполнению воинской повинности из числа приписавших... Показать все
Смерть
Неизвестно