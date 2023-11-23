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Смирнов Василий Платонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Смирнов Платон Тимофеев

Мать: Глафира Иванова

Военная служба
1880
Ярославские Губернские Ведомости. 1880 г. № 37.По воинской повинности. В списке лиц, внесенных в призывные списки на 1880 год и подлежащих призыву к выполнению воинской повинности из числа приписавших... Показать все
Смерть
Неизвестно

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