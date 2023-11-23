Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Алексей Никитич
Мать: Татьяна Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федотов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Тимофей Федотов
Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фаина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Федотов
Смерть
Неизвестно