Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Алексей Никитич

Мать: Татьяна Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федотов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Платон Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Федотов

Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фаина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Федотов

Смерть
Неизвестно

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