Алексей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Никитич (1761 — ?) Родился в семье священника села Космодамианского Мологского уезда Никиты Никитича. В семинарии не обучался. В 1782 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1796 год... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иоаннова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Татьяна Иоаннова
Смерть
Неизвестно