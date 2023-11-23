Алексей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Никитич (1761 — ?) Родился в семье священника села Космодамианского Мологского уезда Никиты Никитича. В семинарии не обучался. В 1782 году определен во дьячка к церкви того же села. В 1796 год... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иоаннова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Татьяна Иоаннова

Смерть
Неизвестно

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