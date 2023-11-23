Мария Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Тимофей Федотов
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Покровский) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Покровский Константин Алексеев
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Покровский) Елизавета Алексеева
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Покровский Василий Алексеев
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Сын: Покровский Николай Алексеев
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Покровский Александр Алексеев
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Покровский) Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев
Смерть
Неизвестно