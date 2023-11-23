Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Тимофей Федотов

Мать: Мария Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Покровский) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Покровский Константин Алексеев

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Покровский) Елизавета Алексеева

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1848

Сын: Покровский Василий Алексеев

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Покровский Николай Алексеев

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Покровский Александр Алексеев

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Покровский) Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Покровский Алексей Григорьев

Смерть
Неизвестно

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