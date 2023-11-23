Тимофей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Тимофей Федотович (1794 — 1828)О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села РожаловаМологского уезда. Впоследствии - дьякон села Никольского на Перевозе Ростовского уезда.Жена е... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Работа или профессия
1815
пономарь
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Платон Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фаина Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Смерть
1828

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