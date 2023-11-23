Тимофей Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
диакон | Тимофей Федотович (1794 — 1828)О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села РожаловаМологского уезда. Впоследствии - дьякон села Никольского на Перевозе Ростовского уезда.Жена е... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Работа или профессия
1815
пономарь
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смирнов Платон Тимофеевич (1821 - ?) Родился в семье дьякона села Никольского на Перевозе Ростовского уезда Тимофея Федотовича. Обучался в Ярославском уездном училище1 . Окончил Ярославскую духовную с... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фаина Тимофеева
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Смерть
1828