Покровский Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровский Алексей Григорьев

Покровский Алексей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровский Алексей Григорьевич (1814 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался до низшего отделения семинарии. В 1832 году определен послушником в Ростовский Варницкий монастырь. В 183... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Тимофеева

Работа или профессия
1832
определен послушником
Работа или профессия
1835
определен дьячком к церкви
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Покровский) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Покровский Константин Алексеев

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Покровский) Елизавета Алексеева

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Покровский Василий Алексеев

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1851

Сын: Покровский Николай Алексеев

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Покровский Александр Алексеев

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Покровский) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Мария Тимофеева

Смерть
1861

Мы используем куки для улучшения работы сайта.