Покровский Алексей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Покровский Алексей Григорьевич (1814 — ?)О месте рождения и родителях его данных нет. Обучался до низшего отделения семинарии. В 1832 году определен послушником в Ростовский Варницкий монастырь. В 183... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Тимофеева
Работа или профессия
1832
определен послушником
Работа или профессия
1835
определен дьячком к церкви
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Покровский) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Покровский Константин Алексеев
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Покровский) Елизавета Алексеева
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Покровский Василий Алексеев
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1851
Сын: Покровский Николай Алексеев
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Покровский Александр Алексеев
Мать ребёнка: Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Покровский) Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Мария Тимофеева