Каменская (Смирнова) Августа Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиДо 1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Смирнов Платон Тимофеев
Мать: Глафира Иванова
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Каменская) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Каменская) Надежда Васильева
Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каменский Николай Васильев
Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев
Смерть
До 1906
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 4885Формулярные ведомости церквей сел Ростовского уезда за 1906гс. Воржа Священник Петр Алексеев Пятницкий , 66л. сын священника, вдов15 января 1894г перемещен 7на настояще... Показать все