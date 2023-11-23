Каменская (Смирнова) Августа Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1906

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Смирнов Платон Тимофеев

Мать: Глафира Иванова

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Василий Николаев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Каменская) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Каменская) Надежда Васильева

Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Каменский Николай Васильев

Отец ребёнка: Каменский Василий Николаев

Смерть
До 1906
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 4885Формулярные ведомости церквей сел Ростовского уезда за 1906гс. Воржа Священник Петр Алексеев Пятницкий , 66л. сын священника, вдов15 января 1894г перемещен 7на настояще... Показать все

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