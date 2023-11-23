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Глафира Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Платон Тимофеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Восторгова (Смирнова) Анна Платонова

Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев

ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Василий Платонов

Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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