Глафира Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Восторгова (Смирнова) Анна Платонова
Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Каменская (Смирнова) Августа Платонова
Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев
ГАЯО, фонд 230 опись 2 дело 3014Формулярные ведомости о церквях и причтах сел Ростовского уезда за 1875гл. 18с. Воржа, Покровская церковь Священник Платон Тимофеев Смирнов 54г, диаконский сын, тесть п... Показать все
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Смирнов Платон Тимофеев
Смерть
Неизвестно