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Восторгов Тимофей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1818

Отец: Алексий Кузмин

Мать: Матрона Михайлова

Рыбинский филиал ГАЯОфонд 419 опись 4 дело 7Метрические книги церкви Рыбинского уезда с. Вознесенского на Слуду за 1818г15/20 январяо рожденииозначенной церкви у священника Алексея Козьмина сын Тимофе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ворже Ростовского уезда.
Образование
Неизвестно
кончивший курс Богословских наук | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. Листы 48об)Запись о браке.Тимофей А... Показать все
Посвящение в духовный сан
1842
Рукоположен в сан из студентов Семинарии
Работа или профессия
Между 1842 и 1861
священник с. Воржи | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рожден... Показать все
Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Супруг(-а): Тимофей Алексеевич Восторгов
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: (Восторгов) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе.(Лист 34)Запись о рождении жен.Анна.Рождение: 01 января 1843 г.Крещение... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1844

Сын: Восторгов Димитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рождение: 15 сентября 1844... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Сын: Восторгов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Восторгова) Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Восторгов) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова

Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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