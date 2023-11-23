Восторгов Тимофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1818
Отец: Алексий Кузмин
Мать: Матрона Михайлова
Рыбинский филиал ГАЯОфонд 419 опись 4 дело 7Метрические книги церкви Рыбинского уезда с. Вознесенского на Слуду за 1818г15/20 январяо рожденииозначенной церкви у священника Алексея Козьмина сын Тимофе... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Ворже Ростовского уезда.
Образование
Неизвестно
кончивший курс Богословских наук | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. Листы 48об)Запись о браке.Тимофей А... Показать все
Посвящение в духовный сан
1842
Рукоположен в сан из студентов Семинарии
Работа или профессия
Между 1842 и 1861
священник с. Воржи | РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рожден... Показать все
Бракосочетание
20.02.1842
Супруг(-а): Тимофей Алексеевич Восторгов
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: (Восторгов) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе.(Лист 34)Запись о рождении жен.Анна.Рождение: 01 января 1843 г.Крещение... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1844
Сын: Восторгов Димитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
РсФ ГАЯО, Фонд 372(Р), опись 2, дело 55.«Метрическая книга церкви села Воржа Ростовского уезда за 1837-1844 гг.»Дело на 81 листе. (Лист 39)Запись о рождении № 24муж.Димитрий.Рождение: 15 сентября 1844... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Сын: Восторгов Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Ма... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Восторгова) Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Восторгов) Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Восторгова (Шурскольская) Клавдия Иванова
Рост. филиал ГАЯО, 196-1-21401. ИДР Ростовского уезда за 1861 год. Л. 97. Село Воржа. Священник Тимофей Алексеев Восторгов, 42. Жена его Клавдия Иванова, 39. Дети их: Василий, 15; Ольга, 7; Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно