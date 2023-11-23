Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1847

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1847

Отец: Красносельский Иоасаф Петров

Мать: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Сын: Морев Василий Викторович

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морев Павел Викторович

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Морева) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1874

Сын: Морев Петр Викторович

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1876

Сын: Морев Иоанн Викторович

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1880

Сын: Морев Николай Викторович

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1885

Дочь: (Морева) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1886

Дочь: (Морева) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович

Работа или профессия
?.05.1903
жена свящ. с. Мечеходова Любимского уезда | ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, находящейся в Общественной лечебнице 1902-1904 гг.(только рождение и крещение).стр.14426/29.05.1903... Показать все
Смерть
1907

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