Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1847
Дата смерти1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
13.11.1847
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Морева) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1880
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Восторгова (Морева) Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1885
Дочь: (Морева) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1886
Дочь: (Морева) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Морев Виктор Иванович
Работа или профессия
?.05.1903
жена свящ. с. Мечеходова Любимского уезда | ГАЯО 230.11.433 Метрические книги г. Ярославля церкви, находящейся в Общественной лечебнице 1902-1904 гг.(только рождение и крещение).стр.14426/29.05.1903... Показать все
Смерть
1907