(Морева) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1885
Дата смерти05.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1885
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Стипрайс Николай Андреевич
Образование
Неизвестно
окончила курс Ярославской женской гимназии | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын при... Показать все
Работа или профессия
?.09.1906
дочь священника села Мечеходова девица Александра Викторова Морева.
Смерть
05.08.1969