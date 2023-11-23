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(Морева) Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1885

Дата смерти

05.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1885

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Стипрайс Николай Андреевич

Образование
Неизвестно
окончила курс Ярославской женской гимназии | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын при... Показать все
Работа или профессия
?.09.1906
дочь священника села Мечеходова девица Александра Викторова Морева.
Смерть
05.08.1969

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