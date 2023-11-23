Стипрайс Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стипрайс Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: (Морева) Александра Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
латышский стрелок
Военная служба
До ?.10.1919
воевал в дивизии Чапаева
Военная служба
После 1919
адьютант Фрунзе
Смерть
Неизвестно

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