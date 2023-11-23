Стипрайс Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: (Морева) Александра Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
латышский стрелок
Военная служба
До ?.10.1919
воевал в дивизии Чапаева
Военная служба
После 1919
адьютант Фрунзе
Смерть
Неизвестно