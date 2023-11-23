Ульяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Морев (Ситин) Василий Иванов

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Морев (Ситин) Николай Иванов

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Завьялова (Морева (Ситина)) Анна Иванова

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Морева) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Морев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Морева) Ираида Иванова

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Морева) Антонина Иванова

Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев

Смерть
Неизвестно

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