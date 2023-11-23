Ульяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морев (Ситин) Василий Иванов
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Морев (Ситин) Николай Иванов
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Завьялова (Морева (Ситина)) Анна Иванова
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Морева) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Морева) Ираида Иванова
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Морева) Антонина Иванова
Отец ребёнка: Морев (Ситин) Иван Андреев
Смерть
Неизвестно