Морев (Ситин) Иван Андреев
Место рождениясело Покровское на Сити Мологского уезда
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ситин Андрей Иоаннов
Мать: Анна Андреева
село Покровское на Сити Мологского уезда
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Работа или профессия
1824
с. Сутка, Мологского уезда
определен в дьячка | МОРЕВ И. А. - Морев Иван Андреевич. Опрелен во дьячка в 1824 году. (Фонд № 230. Опись № 1 т.5. Дело № 9142. Дело об определении бывшего ученика Угличского уездного училища Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Морев (ситин) Василий Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Морев (ситин) Николай Иванов
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Завьялова Анна Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
с. Сутка, Мологского уезда
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ираида Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Антонина Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Работа или профессия
1859
с. Сутка, Мологского уезда
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок к церкви села Сутки Мологского уезда.
Смерть
Неизвестно