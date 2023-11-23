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Морев (Ситин) Иван Андреев

Место рождения

село Покровское на Сити Мологского уезда

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ситин Андрей Иоаннов

Мать: Анна Андреева

село Покровское на Сити Мологского уезда
Родился в семье дьякона села Покровского на Сити Мологского уезда Андрея Ситина. С 1814 года обучался в Мологском приходском училище, а затем — в Ярославском духовном училище. В 1824 году определен во... Показать все
Работа или профессия
1824
с. Сутка, Мологского уезда
определен в дьячка | МОРЕВ И. А. - Морев Иван Андреевич. Опрелен во дьячка в 1824 году. (Фонд № 230. Опись № 1 т.5. Дело № 9142. Дело об определении бывшего ученика Угличского уездного училища Ивана... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Морев (ситин) Василий Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Морев (ситин) Николай Иванов

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Завьялова Анна Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Морев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

с. Сутка, Мологского уезда
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда18... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ираида Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Антонина Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Работа или профессия
1859
с. Сутка, Мологского уезда
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок к церкви села Сутки Мологского уезда.
Смерть
Неизвестно
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