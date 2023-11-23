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Морев Николай Викторович

Место рождения

Ярославская губ., Пошехонский уезд, с. Норское

Дата рождения

04.05.1880

Дата смерти

19.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1880

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Морева) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Работа или профессия
1905
священник | Ярославские Губернские Ведомости. 1905 г. № 80.В списке священнослужителей, имеющих право участвовать в предварительном съезде по Мологскому уезду.52. Семеновское. Священник Морев Никола... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Морева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

Работа или профессия
28.05.1907
священник | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г ма... Показать все
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Морева) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Морев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1912

Дочь: (Морева) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: (Морева) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Морева Наталья Александровна

В 1930 году 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове (информация из статьи о Мореве Николае Викторовиче в книге "Все мы христовы")
Арест
23.12.1930
содержался в Ярославском специзоляторе
Работа или профессия
Между 1934 и 1935
делопроизводитель в дорожном отделе района
Работа или профессия
15.03.1935
пел на клиросе церкви села Троицкое на Соти
Арест
24.08.1936
Обвинен в контрреволюционной агитации. Содержался в Ярославской тюрьме
Смерть
19.12.1941
Реабилитация осужденного
28.04.1989
Реабилитирован 28 апреля 1989 г.

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