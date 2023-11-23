(Морева) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1915
Дата смерти07.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1915
В 1930 году 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове (информация из статьи о Мореве Николае Викторовиче в книге "Все мы христовы")
Рождение ребёнка
08.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.03.1984