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(Морева) Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1915

Дата смерти

07.03.1984

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
18.12.1915

Отец: Морев Николай Викторович

Мать: Морева Наталья Александровна

В 1930 году 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове (информация из статьи о Мореве Николае Викторовиче в книге "Все мы христовы")
Рождение ребёнка
08.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.03.1984

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