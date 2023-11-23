Морева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Морев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

Рождение ребёнка
12.11.1912

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1915

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Морев Николай Викторович

В 1930 году 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове (информация из статьи о Мореве Николае Викторовиче в книге "Все мы христовы")
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Николай Викторович

Смерть
Неизвестно
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