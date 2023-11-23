Морева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
Рождение ребёнка
12.11.1912
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1915
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Морев Николай Викторович
В 1930 году 14-летняя Варвара работала нянькой в Ростове (информация из статьи о Мореве Николае Викторовиче в книге "Все мы христовы")
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно