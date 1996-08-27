(Морева) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1912
Дата смерти27.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юхневич Виктор Янович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юхневич Виктор Янович
Смерть
27.08.1996