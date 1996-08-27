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(Морева) Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

27.08.1996

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: Морев Николай Викторович

Мать: Морева Наталья Александровна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гс.Христорождественское на ИльдомеСвященник Николай Викторович Морев 27л, на настоящее место перемещен 1907г мая 28 дняиз с... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юхневич Виктор Янович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхневич Виктор Янович

Рождение ребёнка
29.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юхневич Виктор Янович

Смерть
27.08.1996

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