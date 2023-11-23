Юхневич Виктор Янович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1916
Отец: Юхневич Ян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Морева) Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Морева) Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Морева) Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно