Юхневич Виктор Янович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхневич Виктор Янович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1916

Отец: Юхневич Ян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Морева) Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Морева) Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Морева) Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно

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