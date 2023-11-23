(Морева) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти23.10.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Морев Виктор Иванович
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Работа или профессия
1907
с. Угодичи, Ростовский район, Ярославская обл.
состоит врачом | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки... Показать все
Работа или профессия
1911
г. Санкт-Петербург
врач, ассистент С.-Петербургской Николаевской детской больницы в С.-Петербурге
Работа или профессия
Неизвестно
врач, ассистент С.-Петербургской Николаевской детской больницы в С.-Петербурге
Смерть
23.10.1911
Морева Мария Викторовна (--1911.10.23,†с.Мечеходово Любим, у.-Новое Время) врач, ассистент С.-Петербургской Николаевской детской больницы в С.-Петербурге [Шереметевский В. Русск.провинц.некрополь. Т... Показать все
Похороны
Неизвестно
с. Мечеходово Любимского уезда