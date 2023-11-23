Морев Петр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорев Петр Викторович

Морев Петр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Морева) Ольга Николаевна

Образование
1888
удостоен перевода в 1й класс ДС, разряд 2
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вишневская (Морева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: (Морева) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Морев Виктор Петрович

Мать ребёнка: (Морева) Ольга Николаевна

Образование
1904
Санкт-Петербургская духовная академия. Удостоен степени кандидата богословия.
Работа или профессия
?.06.1905
священник Церкви Петербургского городского арестного дома | июня 1905 г Церкви Петербургского городского арестного дома кандидат академии священник Петр Викторов Морев
Работа или профессия
1907
состоит священником Еленинского института в С-Петербурге состоит священником Еленинского института в С-Петербурге состоит священником Еленинского института в С-Петербурге | ГАЯО фонд 230 опись 2 дел... Показать все
Смерть
1928

Мы используем куки для улучшения работы сайта.