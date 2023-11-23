Морев Петр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1888
удостоен перевода в 1й класс ДС, разряд 2
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вишневская (Морева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: (Морева) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: (Морева) Ольга Николаевна
Образование
1904
Санкт-Петербургская духовная академия. Удостоен степени кандидата богословия.
Работа или профессия
?.06.1905
священник Церкви Петербургского городского арестного дома | июня 1905 г Церкви Петербургского городского арестного дома кандидат академии священник Петр Викторов Морев
Работа или профессия
1907
состоит священником Еленинского института в С-Петербурге состоит священником Еленинского института в С-Петербурге состоит священником Еленинского института в С-Петербурге | ГАЯО фонд 230 опись 2 дел... Показать все
Смерть
1928