Морев Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Никольской церкви села Угодич Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Никольской | ЯЕВ 1897 г. №50 Статья об освящении Никольского храма в с. Угодичи. Ярославские Губернские Ведомости. 1906 г. № 91. В списке лиц, имеющих право участия в выборах упол... Показать все
Образование
1888
Ярославская духовная семинария по 2-му разряду
Смерть
Неизвестно