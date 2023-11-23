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Морев Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Никольской церкви села Угодич Ростовского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви Никольской | ЯЕВ 1897 г. №50 Статья об освящении Никольского храма в с. Угодичи. Ярославские Губернские Ведомости. 1906 г. № 91. В списке лиц, имеющих право участия в выборах упол... Показать все
Образование
1888
Ярославская духовная семинария по 2-му разряду
Смерть
Неизвестно

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