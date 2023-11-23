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(Морева) Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1886

Дата смерти

15.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1886

Отец: Морев Виктор Иванович

Мать: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Работа или профессия
1907
обучается на политехнических курсах | ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника... Показать все
Смерть
15.08.1960
Похороны
Неизвестно

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