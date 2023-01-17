Моя Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти14.07.1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1697
Отец: Мой Иван
Мать: не указана
Бракосочетание до 1727? МК-1727 17.07.1727 умер сын Михаил, первенец? ИВ-1737 Матрона 40=1697 ИВ-1739 Матрона 42=1697 ИВ-1740 Матрона Иванова 43=1697 ИВ-1741 Матрона 44=1697 МК-1741 01.02.1741 Деревни... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
Написала рождение 1727 просто навскидку, чтобы было понятно, что это старший ребёнок МК-1727 17.07.1727 Михаил умер *** ИВ-1740, 1747 Михаила нет (умер)
Рождение ребёнка
1729
Сын: Второй Муж Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1737 Димитрий 8=1729 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Димитрий 10=1729 ИВ-1740 Димитрий 11=1729 ИВ-1741 Димитрий 12=1729 ИВ-1742 Дмитрей 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Дмитрей 19=1725 ИВ-1745 Дим... Показать все
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1737 Лукерья 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерия 17=1727 ИВ-1745 Гликерия 18=172... Показать все
Рождение ребёнка
1734
Сын: Мой Никита Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1737 Никита 3=1734 ИВ-1740 Никита 6=1734 ИВ-1741 Никита 7=1734 ИВ-1742 Никита 8=1734 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Никита 12=1732 ИВ-1745 Никита 12=1733 ИВ-1746 Никита 13=1733 ИВ-1747 Никит... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Сын: Степан Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1737 Стефан 2=1735 ИВ-1740 Стефан 3=1737 ИВ-1741 Стефан 4=1737 ИВ-1742 Стефан 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Стефан 11=1733 ИВ-1745 Стефан 12=1733 ИВ-1746 Стефан 12=1734 ИВ-1747 Стефа... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Сын: Прохор Алексеев
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1740 Прохор 1=1739 ИВ-1742 Прохор 3=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745, 1746, 1747, 1749 --- Прохора нет (где он?) ИВ-1751 НИКИТА 14=1737 (ОШИБКА, НАДО ПРОХОР) ИВ-1752 Прохора нет (где ... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1741
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1740 Агафия ещё не родилась *** 01.02.1741 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1742 Агафия того же года=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1740 ИВ-1745 Агаф... Показать все
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева месяц=1744 ИВ-1747, 1749 ---, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Параскевы нет (где она?)
Рождение ребёнка
30.01.1748
Дочь: Агафия Алексеева
Отец ребёнка: Мой Алексей Игнатьев
ИВ-1740 Агафии нет *** МК-1748 30.01.1748 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафья 5=1745 ИВ-1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Агафии ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Алексей Игнатьев
Смерть
14.07.1763
МК-1763 14.07.1763 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева жена Матрона Иванова дочь ИВ-1766 Алексей Игнатьев вдов