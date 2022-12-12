Агафия Алексеева
Место рождения
Дата рождения30.01.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.01.1748
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
ИВ-1740 Агафии нет *** МК-1748 30.01.1748 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафья 5=1745 ИВ-1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Агафии ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно