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Агафия Алексеева

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.01.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1748

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1740 Агафии нет *** МК-1748 30.01.1748 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1749 --- ИВ-1750 Агафья 5=1745 ИВ-1751, 1752, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Агафии ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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