Второй Муж Дмитрий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второй Муж Дмитрий Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

ИВ-1737 Димитрий 8=1729 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Димитрий 10=1729 ИВ-1740 Димитрий 11=1729 ИВ-1741 Димитрий 12=1729 ИВ-1742 Дмитрей 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Дмитрей 19=1725 ИВ-1745 Дим... Показать все
Бракосочетание
15.05.1748

Жена: Неонила Флорова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 15.05.1748 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын отрок Димитрий той же волости деревни Васкова с крестьянкой вдовой Неонилой Флоровой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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