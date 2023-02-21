Второй Муж Дмитрий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1729
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
ИВ-1737 Димитрий 8=1729 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Димитрий 10=1729 ИВ-1740 Димитрий 11=1729 ИВ-1741 Димитрий 12=1729 ИВ-1742 Дмитрей 13=1729 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Дмитрей 19=1725 ИВ-1745 Дим... Показать все
Бракосочетание
15.05.1748
Жена: Неонила Флорова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1748 15.05.1748 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын отрок Димитрий той же волости деревни Васкова с крестьянкой вдовой Неонилой Флоровой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно