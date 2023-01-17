Гликерия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

ИВ-1737 Лукерья 7=1730 ИВ-1739 Гликерия 9=1730 ИВ-1740 Гликерия 10=1730 ИВ-1741 Гликерия 11=1730 ИВ-1742 Гликерия 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Гликерия 17=1727 ИВ-1745 Гликерия 18=172... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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