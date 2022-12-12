Агафия Алексеева
Место рождения
Дата рождения01.02.1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1741
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
ИВ-1740 Агафия ещё не родилась *** 01.02.1741 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1742 Агафия того же года=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1740 ИВ-1745 Агаф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно