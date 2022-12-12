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Агафия Алексеева

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Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.02.1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1682 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1741

Отец: Мой Алексей Игнатьев

Мать: Моя Матрона Иванова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1740 Агафия ещё не родилась *** 01.02.1741 Деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева дочь Агафия ИВ-1742 Агафия того же года=1742 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Агафия 4=1740 ИВ-1745 Агаф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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