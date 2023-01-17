Степан Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1735
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
ИВ-1737 Стефан 2=1735 ИВ-1740 Стефан 3=1737 ИВ-1741 Стефан 4=1737 ИВ-1742 Стефан 5=1737 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Стефан 11=1733 ИВ-1745 Стефан 12=1733 ИВ-1746 Стефан 12=1734 ИВ-1747 Стефа... Показать все
Бракосочетание
21.05.1762
МК-1762 21.05.1762 Той же вотчины деревни Лукина крестьянина Алексея Игнатьева сын отрок Стефан той вотчины деревни Крутца крестьянкой Герасимовой дочерью Иванова девкой Авдотьей первым браком
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Третья Жена Гликерия Васильева
ИВ-1773: Параскеве 2 года, г.р. 1771 ИВ-1774: Параскеве 7 лет, г.р. 1767 ИВ-1775: Параскеве 13 лет, г.р. 1762
Рождение ребёнка
1763
Сын: Леонтий Степанов/Стефанов
Мать ребёнка: Первая Жена Анна/Авдотья Герасимова
ИВ-1763: Леонтию 3 месяца, г.р. 1763
Рождение ребёнка
1765
Сын: Пётр Степанов
Мать ребёнка: Третья Жена Гликерия Васильева
ИВ-1773: Петру 6 лет, г.р. 1767 ИВ-1774: Петру 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1775: Петру 10 лет, г.р. 1765
Бракосочетание
05.11.1766
МК-1766 05.11.1766 Той же вотчины деревни Лукина крестьянин вдовец Степан Алексеев той же вотчины деревни Андреевска крестьянской дочерью девкой Варварой Павловой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно