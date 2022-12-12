Третья Жена Гликерия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретья Жена Гликерия Васильева

Третья Жена Гликерия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1773 Гликерия 20=1753 ИВ-1774 Гликерия 20=1754 ИВ-1775 Гликерия 25=1750
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Параскева Степанова

Отец ребёнка: Степан Алексеев

ИВ-1773: Параскеве 2 года, г.р. 1771 ИВ-1774: Параскеве 7 лет, г.р. 1767 ИВ-1775: Параскеве 13 лет, г.р. 1762
Рождение ребёнка
1765

Сын: Пётр Степанов

Отец ребёнка: Степан Алексеев

ИВ-1773: Петру 6 лет, г.р. 1767 ИВ-1774: Петру 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1775: Петру 10 лет, г.р. 1765
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close