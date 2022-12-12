Третья Жена Гликерия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1773 Гликерия 20=1753 ИВ-1774 Гликерия 20=1754 ИВ-1775 Гликерия 25=1750
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Параскева Степанова
Отец ребёнка: Степан Алексеев
ИВ-1773: Параскеве 2 года, г.р. 1771 ИВ-1774: Параскеве 7 лет, г.р. 1767 ИВ-1775: Параскеве 13 лет, г.р. 1762
Рождение ребёнка
1765
Сын: Пётр Степанов
Отец ребёнка: Степан Алексеев
ИВ-1773: Петру 6 лет, г.р. 1767 ИВ-1774: Петру 5 лет, г.р. 1769 ИВ-1775: Петру 10 лет, г.р. 1765
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно