Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения21.01.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1795
Отец: Степан Алексеев
МК-1795 21.01.1795 Деревни Лукина крестьянина Степана Алексеева Гликерия Васильева родила дочь Ксению которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Маркова крестьянская жена Евфимия Павлова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно