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Ксения Степанова

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.01.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1735 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1795

Отец: Степан Алексеев

Мать: Третья Жена Гликерия Васильева

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1795 21.01.1795 Деревни Лукина крестьянина Степана Алексеева Гликерия Васильева родила дочь Ксению которая крещена того же числа Восприемницею была деревни Маркова крестьянская жена Евфимия Павлова... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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