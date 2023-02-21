Феодосия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина жена Федосья Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 50) Умре 1774 3 ревизия ~1761-50=1711
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Неонила Васильева
Отец ребёнка: Василий Минин
РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина дочь Ненила (по последней ревизии написаны были лета 17) выдана в замужество той же вотчины деревни Красково за крестьянина 3 ревизия ~1761-17=1744... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гаврил Васильев
Отец ребёнка: Василий Минин
РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина Гаврило (по последней ревизии написаны были лета 12) Умре 1772 3 ревизия ~1761-12=1749
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Третья Жена Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Василий Минин
ИВ-1773 Гликерия 20=1753 ИВ-1774 Гликерия 20=1754 ИВ-1775 Гликерия 25=1750 РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина дочь Гликерья (по последней ревизии написаны были лета 8) выдана в заму... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Минин
Смерть
1774
РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина жена Федосья Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 50) Умре 1774