Феодосия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина жена Федосья Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 50) Умре 1774 3 ревизия ~1761-50=1711
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Неонила Васильева

Отец ребёнка: Василий Минин

РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина дочь Ненила (по последней ревизии написаны были лета 17) выдана в замужество той же вотчины деревни Красково за крестьянина 3 ревизия ~1761-17=1744... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гаврил Васильев

Отец ребёнка: Василий Минин

РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина Гаврило (по последней ревизии написаны были лета 12) Умре 1772 3 ревизия ~1761-12=1749
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Третья Жена Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Василий Минин

ИВ-1773 Гликерия 20=1753 ИВ-1774 Гликерия 20=1754 ИВ-1775 Гликерия 25=1750 РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина дочь Гликерья (по последней ревизии написаны были лета 8) выдана в заму... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Минин

Смерть
1774
РС-1782 Умершего до последней ревизии Василия Минина жена Федосья Михайлова дочь (по последней ревизии написаны были лета 50) Умре 1774
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