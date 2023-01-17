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Вторая Жена Варвара Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мой Первый Муж Павел Никитин

Мать: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева

ИВ-1746 Варвара Павлова 1=1745 пасынок Иуды ИВ-1747 Варвара Павлова 2=1745 пасынок Иуды ИВ-1748 Варвара Павлова 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Варвара 8=1742 ИВ-1751, 1752, 1753 Варвары нет (где она?) ИВ-... Показать все
Бракосочетание
05.11.1766

Муж: Степан Алексеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 05.11.1766 Той же вотчины деревни Лукина крестьянин вдовец Степан Алексеев той же вотчины деревни Андреевска крестьянской дочерью девкой Варварой Павловой полувторым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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