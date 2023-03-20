Агафон Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Мой Алексей Игнатьев
Мать: Моя Матрона Иванова
РС-1782, страница 1300 (КИСЕЛКИНО) Дети в последнюю ревизию написанные Агафон (по последней ревизии написаны были лета 21) 3 ревизия ~1761-21=1740 Оные Агафон и Трофим переведены той же вотчины в дере... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Степаниха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно